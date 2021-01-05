Новогоднее поздравление Зеленского сравнили с речью героя фильма "Реальная любовь" (видео)

В новогодней речи Зеленского нашли схожести с речью Хью Гранта в фильме "Реальная любовь".

Об этом сообщил Телеграм-канал "Бабель".

"Многие сравнивали Зеленского в новогоднем поздравлении с Лениным (из-за детей). Но никто не заметил сходство с речью героя Хью Гранта в фильме "Реальная любовь". А она есть! (Нам так кажется) Возможно, так произошло случайно, а возможно - спичрайтер использовал этот фрагмент сознательно", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, после выхода новогоднего поздравления, на Зеленского обрушился шквал критики. В частности президенту досталось за упоминание "песка в Ялте".

Другие раскритиковали его за неоднозначное решение о привлечении к съемкам детей.

А бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош и вовсе назвал новогоднее поздравление Зеленского "дерьмом и трешом".