Степанов спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине

В течение января-февраля прогнозируется рост числа больных COVID-19 и увеличение нагрузки на медицинскую систему, в том числе и через сезонную заболеваемость гриппом.

Усиление карантинных мероприятий в январе позволит стране не прибегать к аналогичным мерам в течение весны 2021 года.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.

"Мы ожидаем на середину февраля пиковую нагрузку по заболеваемости гриппом. COVID-19 и грипп - это два инфекционные заболевания, которые дают часто одинаковые осложнения, часто нуждаются в кислородной терапии, люди имеют пневмонию из-за этой болезни, поэтому нам нужно максимально разгрузить (медицинскую систему - ред.). Более того, мы не хотим снова получать по 17-20-25 тысяч (больных в сутки - ред.), поэтому считаем, что очень нуждаемся в введении с 8 по 24 января жесткого карантина, чтобы максимально сбить эту волну", - сказал Степанов на брифинге.

Напомним, сегодня, 6 января, в Украине зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

В Украине с 8 по 24 января планируют ввести жесткий карантин, хотя и ходят слухи о его переносе.

В Минздраве настаивают на введении локдауна в январе.