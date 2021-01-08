Заболеваемость коронавирусом в Украине упала, но нагрузка только растет: озвучена причина

В Украине в последнее время снизилось суточное количество заболевших, но в больницы стало поступать больше пациентов в тяжелой форме.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в пятницу, 8 января.

"На данный момент, одна треть всех госпитализированных, с диагнозом COVID-19 - это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого резко возросло количество тяжелобольных и соответственно нагрузка на медсистему, а именно на реанимационные отделения", - отметил глава Минздрава.

Причина такой тенденции

"Это связано с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни", - подчеркнул министр Степанов.

Стоит напомнить, что ранее Максим Степанов сообщил, что в Украине могут начать производить российскую вакцину Спутник V в Харькове, но это не будет в очень скором времени.