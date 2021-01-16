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Какой праздник 16 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В народе 16 января также известно как день памяти Святого Гордея и пророка Малахии.

Гордий был успешен на военной службе и за мужество получил звание сотника, но когда начались гонения на христиан, оставил службу и предался Господу Богу. Став на защиту христиан, был подвергнут мучительным пыткам, а затем обезглавлен.

Пророк Малахия был малым библейским пророком, последним из ветхозаветных пророков. Умер еще в молодости.

Многие верили, что только на Малахию и Гордея можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то плохое самочувствие вскоре отступит.

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Что запрещено делать 16 января

  • В Гордеев день запрещено хвалиться и хвастаться. Излишняя заносчивость и гордость также не приведут до добра.

  • Нельзя заниматься тяжелым трудом чтобы не случилось беды.

  • Запрещены ссоры и скандалы.

Народные приметы 16 января

  • Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март - теплым или холодным.

  • Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится.

  • Если на Гордееву ночь светит ярко месяц, то быть дням холодным. А вот если ночью ярко светят звезды, то погода будет ясной.

  • Если по небу плывут белые облака, то скоро завоет вьюга и закружит метель.

  • Родившиеся 16 января умеют распознавать хорошее и злое и слушать природу. Носить им следует аметист или гранат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что температура 16 января в Украине может опуститься до -25 градусов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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