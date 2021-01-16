Какой праздник 16 января: народные приметы и запреты

В народе 16 января также известно как день памяти Святого Гордея и пророка Малахии.

Гордий был успешен на военной службе и за мужество получил звание сотника, но когда начались гонения на христиан, оставил службу и предался Господу Богу. Став на защиту христиан, был подвергнут мучительным пыткам, а затем обезглавлен.

Пророк Малахия был малым библейским пророком, последним из ветхозаветных пророков. Умер еще в молодости.

Многие верили, что только на Малахию и Гордея можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то плохое самочувствие вскоре отступит.

Что запрещено делать 16 января

В Гордеев день запрещено хвалиться и хвастаться. Излишняя заносчивость и гордость также не приведут до добра.

Нельзя заниматься тяжелым трудом чтобы не случилось беды.

Запрещены ссоры и скандалы.

Народные приметы 16 января

Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март - теплым или холодным.

Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится.

Если на Гордееву ночь светит ярко месяц, то быть дням холодным. А вот если ночью ярко светят звезды, то погода будет ясной.

Если по небу плывут белые облака, то скоро завоет вьюга и закружит метель.

Родившиеся 16 января умеют распознавать хорошее и злое и слушать природу. Носить им следует аметист или гранат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что температура 16 января в Украине может опуститься до -25 градусов.