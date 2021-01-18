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На богатство, здоровье и удачу: молитвы на Крещение Господне 19 января

На богатство, здоровье и удачу: молитвы на Крещение Господне 19 января
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Крещение Господне является одним из главных праздников в православном мире. С ним связано множество примет, традиций и молитв, которые помогают верующим правильно встретить столь великий день.

Каждому верующему, если он истинно желает обрести здоровье и удачу в новом году, необходимо ознакомиться с молитвами в Крещенский Сочельник ("Голодная" кутья) 18 января, которые в этот день обретают особую силу и способны творить чудеса.

Простые рецепты голодной кутьи на Крещение 2021

"Телеграф" подготовил красивые молитвы на богатство, удачу и здоровье в картинках, которые помогут вам и вашим близким в непростые для человечества времена. Главное верить и все хорошее случится!

Крещение Господне: молитва на богатство

Крещение Господне: на удачу и достаток

на удачу и достаток

Крещение Господне: молитва на здоровье

молитва на здоровье

Крещение Господне: от болезни и сглаза

молитва от болезни и сглаза

Крещение Господне: на исполнение желаний

молитва на исполнение желаний

Ранее "Телеграф" писал о ритуалах, с помощью которых можно погадать на суженого, любовь, отношения, деньги.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, Крещение Господне, Молитвы.
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