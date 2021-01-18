На богатство, здоровье и удачу: молитвы на Крещение Господне 19 января

Крещение Господне является одним из главных праздников в православном мире. С ним связано множество примет, традиций и молитв, которые помогают верующим правильно встретить столь великий день.
Каждому верующему, если он истинно желает обрести здоровье и удачу в новом году, необходимо ознакомиться с молитвами в Крещенский Сочельник ("Голодная" кутья) 18 января, которые в этот день обретают особую силу и способны творить чудеса.
"Телеграф" подготовил красивые молитвы на богатство, удачу и здоровье в картинках, которые помогут вам и вашим близким в непростые для человечества времена. Главное верить и все хорошее случится!
Крещение Господне: молитва на богатство
Крещение Господне: на удачу и достаток
Крещение Господне: молитва на здоровье
Крещение Господне: от болезни и сглаза
Крещение Господне: на исполнение желаний
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