"Какое-то шоу": украинцы отреагировали на оглашение подозрения Тупицкому

Во вторник, 19 января, сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение главе Конституционного суда Александру Тупицкому.

В его действиях усмотрели признаки, попадающие под ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В сети эта новость была встречена противоречивой реакцией.

Помимо того, некоторые пользователи поинтересовались ситуацией с Окружным админсудом Киева и Олегом Татаровым.

В свою очередь журналист и блогер Назар Приходько вспомнил недавний отпуск Тупицкого в ОАЭ.

"ГБР сообщило о подозрении Председателю КСУ Тупицкому. Теперь главное чтобы он снова в Дубаи не смылся, на этот раз навсегда", - написал он.

Напомним, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили Тупицкого в помещение суда и к рабочему кабинету.