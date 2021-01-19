"Какое-то шоу": украинцы отреагировали на оглашение подозрения Тупицкому

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Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 19 января, сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение главе Конституционного суда Александру Тупицкому

В его действиях усмотрели признаки, попадающие под ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В сети эта новость была встречена противоречивой реакцией. 

Помимо того, некоторые пользователи поинтересовались ситуацией с Окружным админсудом Киева и Олегом Татаровым.

В свою очередь журналист и блогер Назар Приходько вспомнил недавний отпуск Тупицкого в ОАЭ

"ГБР сообщило о подозрении Председателю КСУ Тупицкому. Теперь главное чтобы он снова в Дубаи не смылся, на этот раз навсегда", - написал он. 

Напомним, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили Тупицкого в помещение суда и к рабочему кабинету.

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КСУ, ГБР, Александр Тупицкий.
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