Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета

Во вторник, 19 января, снова перенесли заседание по делу одного из главных фигурантов в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко. Сам Антоненко предполагает, то причиной тому, новые обвинения, которые ему могут предъявить в связи с недавно всплывшими "пленками Шеремета".

Об этом журналистам заявил Антоненко в зале суда.

По словам музыканта, не исключено, что в скором времени у следствия появится версия его связи с белорусским КГБ.

Известно, что ходатайство по изменению меры пресечения для Антоненко оставили без удовлетворения. Следующее заседание состоится 2 февраля в 14:00.

После такого решения Антоненко ожидает, что его могут связать не только с белорусскими спецслужбами, но и с израильским Моссадом, американским ЦРУ или Штази времен ГДР.

Подробнее о том, какая судьба ожидает подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь после обнародования аудиозаписей, читайте в материале "Телеграфа": Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко.