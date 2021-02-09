Запретов недостаточно: в Кабмине рассказали, как можно бороться с российскими фейками

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отвечая на вопрос о способах борьбы с информационной кампанией России, направленной на дискредитацию иностранных вакцин от COVID-19, заявил, что невозможно противодействовать ей лишь запретами и ограничениями.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию", - сказал он.

По его словам, в Украине в 2021 году будет запущена национальная программа и открыт "центр дезинформации", где любой человек сможет проверить информацию на предмет фейков или манипуляций.

"Мы приступаем к его (центру, - ред.) созданию, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали тем или иным способом", - отметил Ткаченко, добавив, что запуск должен состояться в марте.

По словам, министра вариантов по освоению критического мышления, а также оповещению граждан о происходящем в информационном пространстве Украины довольно много и важно их быстро и эффективно запустить.

Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, а также принадлежащих ему телеканалов Zik, 112 и Newsone.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано решение о блокировке пророссийских телеканалов.

В Министерстве культуры и информполитики также заявили, что вещание вышеназванных каналов скорее всего будет прекращено и в YouTube.

В свою очередь, в СНБО пообещали, что в будущем санкции затронут и некоторых народных депутатов Украины.