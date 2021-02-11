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Четверг, 11.02.2021
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В Украине уже больше 24 тысяч жертв коронавируса

В Украине уже больше 24 тысяч жертв коронавируса
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине по состоянию на утро четверга, 11 февраля, выявили 5 039 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Зафиксировано 124 летальных случая, 6 568 пациентов выздоровели. В госпитализации нуждались 1 784 людей. За 10 февраля сделали 43 126 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).

Статистика 11 февраля

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и г. Киев (335).

Всего за все время пандемии в Украине на коронавирус заболели 1 258 094 человек, из них  1 098 944 выздоровели. Стоит отметить, что от осложнений болезни скончались 24 058 украинцев.

Напомним, 10 февраля в Украине зафиксировали 3 409 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, а днем ранее, 9 февраля, выявили 2 141 случай болезни. 

В Украине в феврале должна начаться массовая вакцинация, а в Минздраве уже составили критерии групп риска для определения порядка вакцинации от коронавируса. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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