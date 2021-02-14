Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных

На День всех влюбленных, который традиционно отмечают 14 февраля, погода в Украине будет оставаться морозной, а местами ожидаются снегопады.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На Западе Украины ночью и днем будет идти снег, а температура будет колебаться от региона к региону от -1...-3 на Волыни и Закарпатье до -7...-9 в Винницкой области.

В остальных регионах небольшой снег возможен ночью, однако на день осадков не прогнозируют.

В столице в воскресенье днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура ночью -12...-14 градусов, днем же столбик термометра поднимется до -3...-5 градусов.

Синоптики также предупреждают, что во всех регионах ожидается сильный ветер и гололед.

Как сообщалось ранее, морозы из Украины не уйдут до конца следующей недели.