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Вторник, 16.02.2021
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Это игра против Украины: в Минздраве сообщили о попытке срыва вакцинации в стране

Это игра против Украины: в Минздраве сообщили о попытке срыва вакцинации в стране
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине пытаются сорвать компанию по вакцинации, что может открыть путь к поставкам вакцины "Спутник-V" из России.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 16 февраля.

"В Украине идет попытка срыва вакцинной кампании. Это, в свою очередь, открывает прямой путь к поставке российской вакцины "Спутник-V". Однако Минздрав считает использование российской вакцины неприемлемым. Это игра против Украины, украинских врачей и граждан в целом. И она продолжается", - сообщил он во время своего выступления.

Кабмин запретил регистрацию в Украине вакцины от коронавируса Спутник V

Стоит напомнить, что с 1 февраля на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. При этом Россия только после начала вакцинации на оккупированном Донбассе своей же вакциной заявила о поставках препарата в этот регион. Таким образом, по мнению политолога Кирилла Сазонова, Россия ставит эксперимент и в прямом смысле тестирует препарат на местных жителях.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Спутник-V.
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