Это игра против Украины: в Минздраве сообщили о попытке срыва вакцинации в стране

В Украине пытаются сорвать компанию по вакцинации, что может открыть путь к поставкам вакцины "Спутник-V" из России.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 16 февраля.

"В Украине идет попытка срыва вакцинной кампании. Это, в свою очередь, открывает прямой путь к поставке российской вакцины "Спутник-V". Однако Минздрав считает использование российской вакцины неприемлемым. Это игра против Украины, украинских врачей и граждан в целом. И она продолжается", - сообщил он во время своего выступления.

Стоит напомнить, что с 1 февраля на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. При этом Россия только после начала вакцинации на оккупированном Донбассе своей же вакциной заявила о поставках препарата в этот регион. Таким образом, по мнению политолога Кирилла Сазонова, Россия ставит эксперимент и в прямом смысле тестирует препарат на местных жителях.