Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"

Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels

В воскресенье, 14 марта, православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи.

Святая родилась в Илиополе Финикийском и жила во времена римского императора Траяна, правившего в 89-117 годах. Обладая красотой, Евдокия торговала своим телом и сколотила на этом огромное состояние. Позже она раскаялась в прегрешениях, обратилась в христианство и распродала все свое имущество.

Масленичная неделя 2021 по дням: названия и традиции

Приняла постриг в женском монастыре и была возведена в игуменьи своей обители. В 152 году при императоре Антонине Евдокию обвинили в колдовстве - она приняла мученическую смерть через обезглавливание.

14 марта также называют днем Авдотьи Весновки, потому что с этой даты начиналось пение веснянок.

Народные приметы 14 марта

  • Холодно на Евдокию - весна будет холодная и поздняя.

  • На Евдокию теплый ветер - лето мокрое.

  • Если в полдень 14 марта видно солнце - весна будет ранняя, если метет метель - вся неделя будет метельная.

  • Если в мороз вспотели оконницы и рамы - жди потепления.

Что запрещено делать 14 марта

  • Нельзя вступать в ссоры и сквернословить.

  • Нежелательно строить планы на будущее - такие дела не осуществляться.

Великий пост 2021: когда начинается и как к нему подготовиться

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 14 марта, в Украине ожидается существенное потепление, но после 16 марта снова наступят морозы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 222

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
02 Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника (видео)
03 Бензема спас "Реал" от позора (видео)
04 В Раде заговорили об увеличении матпомощи на детей: сколько собираются платить
05 "Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и &quot;побочки&quot; (инфографика)
Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)
&quot;Байден такого не выдержит&quot;: сеть в недоумении от &quot;повышения&quot; Дубинского в &quot;Слуге народа&quot;
"Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь