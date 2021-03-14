Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты

В воскресенье, 14 марта, православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи.

Святая родилась в Илиополе Финикийском и жила во времена римского императора Траяна, правившего в 89-117 годах. Обладая красотой, Евдокия торговала своим телом и сколотила на этом огромное состояние. Позже она раскаялась в прегрешениях, обратилась в христианство и распродала все свое имущество.

Приняла постриг в женском монастыре и была возведена в игуменьи своей обители. В 152 году при императоре Антонине Евдокию обвинили в колдовстве - она приняла мученическую смерть через обезглавливание.

14 марта также называют днем Авдотьи Весновки, потому что с этой даты начиналось пение веснянок.

Народные приметы 14 марта

Холодно на Евдокию - весна будет холодная и поздняя.

На Евдокию теплый ветер - лето мокрое.

Если в полдень 14 марта видно солнце - весна будет ранняя, если метет метель - вся неделя будет метельная.

Если в мороз вспотели оконницы и рамы - жди потепления.

Что запрещено делать 14 марта

Нельзя вступать в ссоры и сквернословить.

Нежелательно строить планы на будущее - такие дела не осуществляться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 14 марта, в Украине ожидается существенное потепление, но после 16 марта снова наступят морозы.