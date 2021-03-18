8-летняя модель Мила и блогер Паша Пай лишились своих аккаунтов после скандала

Социальная сеть LIKEE заблокировала аккаунты 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пай, ставших известными благодаря скандалу с публичной демонстрацией своих чувств. Официальные представители сети были возмущены фотографиями детей.

Об этом на своей странице в facebook написал Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

"Очень важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности контента с участием детей. После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокирован. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - отметил чиновник.

Он также уточнил, что на будущее все социальные сети, к которым имеют доступ дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Отметим, что Кулеба также обращался в правоохранительные органы и социальные службы с просьбой проверить ситуацию с юными блогерами.

Сейчас аккаунт Паши Пай заблокирован. Как и аккаунт Миланы.

Отметим, что отец Александр 8-летней Миланы Маханец, которая публично рассказала о своих отношениях с 13-летним блогером Пашей Паем на данный момент находится в шоке от происходящего.