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До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта

До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф

Вопрос возможной отмены перехода на летнее время в Украине, которое может состояться 28 марта, еще окончательно не решен, и сейчас Кабинет министров Украины коммуницирует с народными депутатами и представителями Европейского Союза по этому поводу.

Об этом в понедельник, 22 марта, со ссылкой на собственные источники в украинском правительстве сообщает "Интерфакс-Украина".

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сказал он.

По словам собеседника агентства, решение относительно возможной отмены перевода часов ожидается в среду, 24 марта.

Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему

В пятницу, 19 марта, народные депутаты не поддержали правку о вступлении закона о сезонном переводе стрелок часов раз в полгода и отправили его на доработку.

При этом в ближайшее время пленарных заседаний не предвидится, поскольку из-за обострения ситуации с коронавирусом Верховная Рада уходит на трехнедельный карантин

После провального голосования Кабмин еще может оставить зимнее время, но если голосование провалится еще раз, в 2021 году в ночь с 27 на 28 марта в 3:00 украинцам стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед.

Если же ничего не изменится, на "летнее время" Украина перейдет 28 марта.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Кабмин, Евросоюз, Зимнее время, Перевод часов, Летнее время.
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