Скачать
Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента
Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента
Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП

На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Офисе президента оценили стоимость очистки и восстановления фасада здания после акции сторонников активиста Сергея Стерненко 20 марта. 

Об этом сообщила пресс-служба ОП в Телеграм. 

В сообщении указывается, что Государственное управление делами в настоящее время выбирает компании, которые проведут все виды восстановительных и ремонтных работ по наинизшей стоимости.

"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн", - сказано в сообщении. 

Помимо того, в ОП отмечают, что в здании необходимо заменить несколько дверей и окон, а также сделать ремонт поврежденных помещений, сред которых отдельных кабинетов на разных этажах, где случилось возгорание. 

Как сообщалось ранее, отчищать здание от надписей начали лишь 22 марта, впрочем за день работы клининговая компания смогла удалить лишь шесть букв

Предварительно Офис президента оценил восстановление здания в два миллиона гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Киев, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
02 Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели
03 "Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
04 Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)
05 Во Львове крышка люка попала в легковушку и убила 10-летнего мальчика: детали несчастного случая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская область попала в &quot;красную&quot; зону карантина: что категорически запрещено делать
Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать
Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП
На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП
В сети заговорили о расколе в партии &quot;Голос&quot;: что об этом известно
В сети заговорили о расколе в партии "Голос": что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь