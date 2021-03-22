На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП

В Офисе президента оценили стоимость очистки и восстановления фасада здания после акции сторонников активиста Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ОП в Телеграм.

В сообщении указывается, что Государственное управление делами в настоящее время выбирает компании, которые проведут все виды восстановительных и ремонтных работ по наинизшей стоимости.

"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Помимо того, в ОП отмечают, что в здании необходимо заменить несколько дверей и окон, а также сделать ремонт поврежденных помещений, сред которых отдельных кабинетов на разных этажах, где случилось возгорание.

Как сообщалось ранее, отчищать здание от надписей начали лишь 22 марта, впрочем за день работы клининговая компания смогла удалить лишь шесть букв.

Предварительно Офис президента оценил восстановление здания в два миллиона гривен.