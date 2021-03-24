Новые рекорды COVID-19 в Украине: в каких областях ситуация хуже всего 24 марта

24 марта украинские медики зарегистрировали рекордный показатель смертности - 342 человека скончались от коронавируса. При этом в ряде областей ситуация значительно ухудшилась.
Об этом сообщают данные СНБО.
В Украине только в двух областях число выздоровевших больше числа заразившихся:
В трех областях количество выздоровевших и заболевших примерно равное:
Топ областей по количеству заболевших за прошедшие 24 часа:
Области с наибольшим количеством умерших за сутки:
На данный момент в желтой зоне осталась только Херсонская область. За сутки там заболели только 128 человек, умерли двое, а выздоровели 22 человека. В сравнении со вчерашними показателями число выздоровлений упало, а заражаться наоборот стало больше граждан.
Стоит напомнить, что ранее академик НАН рассказал о ситуации с "короной" в Украине и дал совет о введении полного локдауна.