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Среда, 24.03.2021
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Новые рекорды COVID-19 в Украине: в каких областях ситуация хуже всего 24 марта

Новые рекорды COVID-19 в Украине: в каких областях ситуация хуже всего 24 марта
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

24 марта украинские медики зарегистрировали рекордный показатель смертности - 342 человека скончались от коронавируса. При этом в ряде областей ситуация значительно ухудшилась.

Об этом сообщают данные СНБО.

В Украине только в двух областях число выздоровевших больше числа заразившихся:

  • в Ивано-Франковской выздоровели 817 против 351 заболевшего,
  • в Черниговской 211 выздоровевших против 98 заболевших.

В трех областях количество выздоровевших и заболевших примерно равное:

  • в Черкасской выздоровели 389 против 426,
  • в Житомирской 419 выздоровели против 453,
  • в Николаевской 373 выздоровели, а заразились 382 человек.

Топ областей по количеству заболевших за прошедшие 24 часа:

  • 1300 - в Киеве,
  • 1177 граждан заболели в Одесской области,
  • в Хмельницкой области 994 пациента заразились коронавирусом,
  • 939 человек подхватили COVID-19 в Львоской области,
  • 813 пациентов получили подтверждение своей болезни в Киевской области.

Области с наибольшим количеством умерших за сутки:

  • 49 человек умерло в Киеве,
  • 28 пациентов скончались в Одесской области,
  • 27 умерли на Закарпатье,
  • в Киевской области 21 человек погибли,
  • 20 человек скончались в Донецкой области.

На данный момент в желтой зоне осталась только Херсонская область. За сутки там заболели только 128 человек, умерли двое, а выздоровели 22 человека. В сравнении со вчерашними показателями число выздоровлений упало, а заражаться наоборот стало больше граждан.

Стоит напомнить, что ранее академик НАН рассказал о ситуации с "короной" в Украине и дал совет о введении полного локдауна.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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