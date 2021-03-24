Новые рекорды COVID-19 в Украине: в каких областях ситуация хуже всего 24 марта

24 марта украинские медики зарегистрировали рекордный показатель смертности - 342 человека скончались от коронавируса. При этом в ряде областей ситуация значительно ухудшилась.

Об этом сообщают данные СНБО.

В Украине только в двух областях число выздоровевших больше числа заразившихся:

в Ивано-Франковской выздоровели 817 против 351 заболевшего,

в Черниговской 211 выздоровевших против 98 заболевших.

В трех областях количество выздоровевших и заболевших примерно равное:

в Черкасской выздоровели 389 против 426,

в Житомирской 419 выздоровели против 453,

в Николаевской 373 выздоровели, а заразились 382 человек.

Топ областей по количеству заболевших за прошедшие 24 часа:

1300 - в Киеве,

1177 граждан заболели в Одесской области,

в Хмельницкой области 994 пациента заразились коронавирусом,

939 человек подхватили COVID-19 в Львоской области,

813 пациентов получили подтверждение своей болезни в Киевской области.

Области с наибольшим количеством умерших за сутки:

49 человек умерло в Киеве,

28 пациентов скончались в Одесской области,

27 умерли на Закарпатье,

в Киевской области 21 человек погибли,

20 человек скончались в Донецкой области.

На данный момент в желтой зоне осталась только Херсонская область. За сутки там заболели только 128 человек, умерли двое, а выздоровели 22 человека. В сравнении со вчерашними показателями число выздоровлений упало, а заражаться наоборот стало больше граждан.

Стоит напомнить, что ранее академик НАН рассказал о ситуации с "короной" в Украине и дал совет о введении полного локдауна.