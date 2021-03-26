Власти поставили точку в вопросе, надо ли переводить часы на летнее время в Украине

Украина в ночь на воскресенье, 28 марта, все же перейдет на летнее время.

Об этом сообщает в пятницу, 26 марта, агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Украина, как и прежде, перейдет на летнее время", – сказали в пресс-службе министерства.

В Минэкономики пояснили, что переход на летнее время состоится, поскольку Кабинет министров Украины не принял нормативных документов об отмене этой нормы.

Как следствие, в 3:00 воскресенья, 28 марта, украинцам нужно будет перевести часы на один час вперед.

Как сообщалось, Верхровная Рада приняла законопроект, отменяющий переход в Украине на летнее время и оставляющий круглогодично страну на зимнем времени, в первом чтении 3 марта. Также тогда депутаты поддержали предложение о рассмотрении по сокращенной процедуре проектов законов об исчислении времени в Украине. Автором законопроекта №4201 является первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Вместе с тем, 19 марта народные депутаты не отменили процедуру перехода на летнее время, провалив принятие законопроекта во втором чтении и в целом. Было принято решение отправить законопроект Стефанчука на доработку после того, как нардепы не поддержали правку о вступлении закона немедленно.

При этом даже после провала голосования в Украине могли оставить зимнее время: Кабинет министров Украины мог издать соответствующее постановление.

Однако Кабинет министров Украины на заседании 24 марта не стал поднимать вопрос отмены перевода часов на летнее время.