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Влад Сорд встретился с теми атошниками, которых "похоронил" в своих интервью: чем закончилось дело

Влад Сорд встретился с теми атошниками, которых "похоронил" в своих интервью: чем закончилось дело
07:31 Сегодня Телеграф

Как важно уметь цивилизованно общаться: на все вопросы, связанные с неправдивой информацией, выданной ранее различным СМИ Владиславом Стафийчуком (Владом Сордом, Змеем, Владиславом Гранецким-Стафийчуком), молодой атошник дал ответ имевшим к нему претензии воинам-защитникам Украины. И теперь они считают инцидент исчерпанным.

Как и обещали Шкипер, Шаман и То То, рукоприкладством они не занимались, просто выяснили, почему Владислав всем художественно описывал эпизод с подбитым КамАЗом, который упал на окоп и раздавил нескольких бойцов, а затем и себе приписал травмирование, больницу и награждение орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

- Встреча проходила по месту жительства Влада, в Виннице, - уточнил "Телеграфу" бывший доброволец ДУК "Правый сектор" Андрей Шкипер. – Нет, никакой группы поддержки со стороны Змея не было. А вот полицейские были. Но не для чьей-то защиты. Просто Влад в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в беспорядках близ Офиса президента, и правоохранители ожидали его, чтобы доставить в суд.

Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед

Всем своим друзьям, боевым товарищам, подписчикам и просто вовлеченным в обсуждение ситуации людям, суть и итоги встречи Шкипер объяснил на своей странице в Фейсбуке так:

"Сегодня я, вместе со своими собратьями, которые непосредственно имеют отношение к Добровольческому Украинскому Корпусу «Правый Сектор», поехал к Владу Сорду г. Винница. Целью нашего визита было опровергнуть ложь и утвердить правду.

Встреча с Владом состоялась в адекватной форме, без драк, криков и эмоций!

Мы обсудили слова Сорда об участии в группе «ПС» под командованием друга Тёзки в Иловайском котле. В заключении:

 1. Влад подтвердил, что с нами в Иловайске не был.

 2. Влад извинился за то, что нас «похоронил».

 3. Я доволен тем, что Влад признал свои ошибки и извинился перед нами.

 4. На сегодня Влад Сорд разблокировал меня в ФБ.

 5. Влад пообещал написать публикацию, которая и будет подтверждением всего того, что я описал выше".

Андрей также подчеркнул, что они не пытаются принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывание в АТО, потому что он действительно воевал.

- Все, чего мы хотели - это расставить людей, события и поступки на свои места. Ведь сделать это должны именно мы - люди, которых эта история задела лично, а не мутные говорящие головы из различных ток-шоу,  которые не имеют никакого отношения к войне и ветеранскому братству, - сообщил атошник.

А чтобы не быть голословным, свой пост Шкипер дополнил коротким видео, которое они записали вместе с Владом. В нем Стафийчук признает, что "ошибочно, основываясь на слухах и по истечении времени, двоих добровольцев причислил к погибшим".

Ребята сообщили, что публичное обсуждение на этом прекращают, чтобы не давать лишнего повода для врагов.

Правда, не все "френды" остались удовлетворены содержанием записанного видео, у них остались вопросы по КамАЗу, который в рассказе Сорда перевернулся в воздухе трижды, и по ордену Богдана Хмельницкого, которым Змей был, якобы, награжден.

Фиктивный орден Богдана Хмельницкого у АТОшника Влада Сорда изъяла винницкая полиция – для чего?

- Нам главное было услышать подтверждение, что его с нами не было, - отвечает Шкипер. – И он признал, что это выдумал и извинился. А по ордену Б.Хмельницкого вопрос решается в правовом поле - через суд, что и является подтверждением отсутствия награждения.

 Ну а кое-кто поразился миролюбию отвоевавших парней:

"Ну что же... Стремительная политическая карьера и имидж писателя-документалиста под большим вопросом.

На еще один вопрос - зачем? - каждый должен ответить себе сам.

Впечатляет толерантность и выдержка "воскресших" парней - начинаю верить в Иисуса.

Ребята, вы невероятные. Я бы так не смог.

Спасибо, Николай Колесник, видел, через что вам пришлось пройти к правде" – написал Геннадий Северов.

 Стоит напомнить, что изначально в реальности некоторых моментов биографии Стафийчука засомневался житель Кривого Рога, куратор батальона "Донбасс" Николай Колесник.

КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Ветераны, АТО, Влад Сорд, АТОшники.
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