Фиктивный орден Богдана Хмельницкого у АТОшника Влада Сорда изъяла винницкая полиция – для чего?

На участника событий под Офисом президента Украины составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград – на официальном сайте Нацполиции сообщили винницкие правоохранители.

Фамилия нарушителя здесь не указывается, но те, кто внимательно следит за событиями, развернувшимися на столичной акции в защиту Сергея Стерненко и после нее, поняли, что речь идет о Владиславе Стафийчуке (он же Владислав Гранецкий-Стафийчук, Влад Сорд, "Змей" – доброволец и воин, поэт, издатель и т.п.) и награде, о которой молодой человек не раз упоминал в интервью различным изданиям, но, как недавно выяснилось, ей не награждался и не имел права носить.

История с биографией

По словам Стафийчука, в конце августа 2014 года он с группой добровольцев находился на одной из позиций близ Иловайска. В момент обстрела позиции вражескими "Градами", снаряд попал в находившийся вблизи КамАЗ, груженый боекомплектом, и тот взлетел на воздух. Трижды перевернувшись, грузовик упал на окоп, где и погибли почти все бойцы. Еще одному, якобы, оторвало ноги и в дальнейшем он наложил на себя руки, а другого воина позже нашли убитым в поезде. Сам Змей, будто бы тоже был травмирован этим КамАЗом и три месяца лечился в днепропетровской больнице им. Мечникова. И именно там его просто так наградил орденом, видимо, тогдашний министр обороны Валерий Гелетей. Но он ли? К тому же, документ о награждении пропал, ну и никаких свидетелей события, получается, не осталось.

"Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что один из участников событий у Офиса президента Украины, совершавший хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами НЕ награждался" – так полиция подтвердила слова нескольких участников боевых действий, утверждавших, что Влад приукрасил свою биографию, дополнив ее событиями, происходившими не с ним, а заодно видоизменив судьбы реальных людей.

Действия винничанина квалифицированы по ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Орден изъяли и теперь его вместе с материалами дела направят в суд для принятия решения.

На словах - бойцов похоронили, наяву - живые

Возможно, не будь Фейсбука и других соцсетей, бывшие участники этого события никогда бы и не узнали о своей "печальной" судьбе, может, и мемуары Влада Сорда им никогда бы не попались на глаза. Но сейчас все иначе и тайное быстро стало явным, боевые побратимы быстро связались друг с другом и обсудили инцидент. С одним из них пообщался и "Телеграф".

-Вчера мне пишет наш командир, который был в плену под Иловайском, друг Тёзка – Вадим Левковский, которого Сорд также в одном из своих интервью называет своим командиром, - рассказывает доброволец ДУК "Правый сектор" Андрей Шкипер. - Тёзка мне скидывает в Вайбере скриншот текста, где упоминаются мои побратимы из Житомира То То и Шаман, мы все вместе были в группе под Иловайском.

В итоге я звоню Шаману - Петру Хоменко, шучу: "Ну что ты там, "суицидник безногий" можешь по этому поводу сказать? Помнишь такого Влада Сорда? Его с нами не было".

Что Шаман, что То То - Павел Лавров - очень удивлены тем фактом, что их "похоронили", со смехом говорят: "Хорошо хоть воскресли!". Но Сорда они все же вспомнили, пересекались с ним когда приехали на базу 5-го батальона. Тёзка даже подвозил его из Киева на базу 5-го бата. И получилось, что Влад наслушался рассказов ребят про бои, в которых наша группа участвовала, и присвоил себе эти все наши заслуги.

Андрей объясняет, что ему, как непосредственному участнику тех событий, трудно было сдержать эмоции и промолчать в данной ситуации.

-Знаю, что нас среди "Правого сектора" было очень-очень маленькое количество людей. Нас отправили на подкрепление 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс". И там работало только две группы – моего командира Тёзки и Сыча, а другая группа – это Татарин и Хорват. И в эти группы аж никак не входил Сорд.

В поезде погиб не То То, а Хантер. Его зарезали сепары, когда он ехал после Иловайска подписывать контракт с 40-м батом. Сорд перекрутил эту историю, хотя То То живой и здоровый. И второй упомянутый им "покойник" Шаман сейчас в Польше - с ногами, и веревки на его голове никогда не было.

Готовы встретиться и поговорить

АТОшник считает, что им всем вместе удалось хотя бы немного распутать случившуюся историю. По его мнению, "ряженых" – то есть, фальшивых участников русско-украинской войны, и сейчас уже немало, а в дальнейшем таких будет еще больше. Случается, что самозванцы уверяют, что и в Донецком аэропорту воевали, хотя ДАПа и в глаза не видели. Тут стоит уточнить, что Владислав Стафийчук в действительности воевал несколько лет, и его боевые товарищи отзываются о нем положительно.

-Кстати, КамАЗ был на самом деле и он реально был груженый боекомплектом, - продолжает рассказ собеседник. - Но он просто сгорел, стоя на одном месте, и ни одного пострадавшего в этом случае не было. И это же подтверждают в своих комментариях ребята из 40-го батальона, те, которые его пытались разгрузить. Там вообще всего пара человек было около того КамАЗа, и он точно не взлетал, никого при этом не ранили.

Мы поинтересовались, как, по мнению Андрея, могут развиваться события далее.

-Честно? Мне более важно, что отозвались сами хлопцы, про которых пишет сам Сорд. Которые подтвердили, что его с нами не было, и что они живые-здоровые.

И Шкипер, и его боевые побратимы через Фейсбук публично предложили Сорду встретиться. Эта встреча предварительно назначена на последний мартовский день. Уверяют, что бить молодого человека не собираются – "мы же цивилизованные люди", да и эмоции уже поутихли. А вот посмотреть в глаза, поговорить по-товарищески, услышать извинения за то, что своим поступком он дал повод для дискредитации участников боевых действий – они намерены и готовы.