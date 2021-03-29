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Понедельник, 29.03.2021
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"Твои "погибшие" побратимы хотят с тобой встретиться": задержанного на Банковой Влада Сорда уличили в еще одном вранье

"Твои "погибшие" побратимы хотят с тобой встретиться": задержанного на Банковой Влада Сорда уличили в еще одном вранье
12:30 Сегодня Телеграф

В истории с задержанным полицией в Киеве во время акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта Владислав Гранецкий-Стафийчук, известный под псевдонимом Влад Сорд, назвал погибшими и покалеченными живых и вполне здоровых бойцов.

Об этом пишет в понедельник, 29 марта, на своей странице в соцсети Facebook известный волонтер, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

"Гутен морген, Влад Сорд, здесь твои "погибшие" побратимы спрашивают, не хочешь ли ты с ними встретиться, они воскресшие, а у того, которому при тебе ноги "отрезало" летающим КамАЗом, хочет показать, что у него новые выросли. Ты теперь счастлив, они все живы! Узнаешь ?!", - написал Колесник.

Волонтер также добавил, что Сорд заблокировал на своей странице бойцов из "Кривбасса" и "Донбасса", а также "погибших" и "раненых".

"А еще спрашивают бойцы из Кривбасса и Донбасса, нафига ты их заблокировал в ленте? Кстати, "погибших" и "раненых" побратимов ты тоже почему-то заблокировал, то писать они будут на моей странице. Ну что, орденскую книжку нашел, которая там дата указа о награждении? С какого фланга ты там Иловайск штурмовал?", - иронизирует Колесник.

Как сообщалось, во время акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта был задержан один из наиболее активных ее участников Влад Сорд (Стафийчук).

23 марта суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за выбитое стекло входной двери в здание ОП. 

Вместе с тем, сообщалось, что он "поэт, прозаик и ветеран боевых действий, который с первых дней войны четыре года защищал Украину на восточной границе под позывным "Змей". Побывал в горячих точках Донбасса - от Славянска до Песков и шахты Бутовка.

Однако знакомые с ситуацией люди, заподозрили Сорда в обмане с орденом и ранением в Иловайске.

Позже было установлено, что Сорд не получал орденов за Донбасс. Этот орден выдан "авансом" на много лет вперед.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Обман, Николай Колесник, Кривбас, Влад Сорд.
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