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Скучали по снегу? Какой будет погода в Украине в воскресенье

Скучали по снегу? Какой будет погода в Украине в воскресенье
06:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 4 апреля, на большей части территории Украины ожидается облачная и дождливая погода.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра. 

В последний день недели сухо будет лишь в Волынской и Ровенской областях. А вот в других западных регионах возможен мокрый снег и ночные заморозки. 

В "минус" столбик термометра ночью может опуститься и в северных областях, а также в Киеве. 

Температура днем на Западе страны ожидается на уровне +6...+8, и +8...+11 на всей остальной территории Украины.

Погода в Украине 4 апреля

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Согласно данным УГМЦ, дожди будут поочередно накрывать Восток и Запад Украины, как минимум, до конца следующей недели. При том, жителей западных регионов погода периодически будет "радовать" мокрым снегом. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды.
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