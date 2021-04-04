Скучали по снегу? Какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 4 апреля, на большей части территории Украины ожидается облачная и дождливая погода.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

В последний день недели сухо будет лишь в Волынской и Ровенской областях. А вот в других западных регионах возможен мокрый снег и ночные заморозки.

В "минус" столбик термометра ночью может опуститься и в северных областях, а также в Киеве.

Температура днем на Западе страны ожидается на уровне +6...+8, и +8...+11 на всей остальной территории Украины.

Согласно данным УГМЦ, дожди будут поочередно накрывать Восток и Запад Украины, как минимум, до конца следующей недели. При том, жителей западных регионов погода периодически будет "радовать" мокрым снегом.