В договоре о закупке вакцины Pfizer для Украины нашли "зраду"

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля заявил о важном достижении властей: глава Офиса президента Андрей Ермак договорился с компанией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Вместе с тем, уже возникли сомнения касательно состоятельности этого заявления.

Так, гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что власти Украины, скорее всего, заключили предварительный документ, который не имеет обязывающего характера.

Как сообщалось, в конце марта 2021 года глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что до 15 апреля страна может получить первый транш вакцин по программе COVAX от двух производителей AstraZeneca и Pfizer.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине выявили больше 15 тысяч новых случаев коронавируса.

При этом, по словам Степанова, с начала кампании по вакцинации в Украине привились от коронавируса 320 265 человек.