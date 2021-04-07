Семенченко не удалось выйти на свободу: что решил суд

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда про пребывание экс-командира добробата "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко в СИЗО на два ближайших месяца без права на внесение залога, тем самым отказав его защите в удовлетворении ходатайства.

Об этом сообщает Klimenko Time.

Семененко остается в СИЗО до 24 мая без права выйти под залог.

Напомним, 24 марта СБУ разоблачила существование в Украине военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". В состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и в Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

Как сообщал "Телеграф", ранее второго фигуранта этого скандального дела, "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко выпустили из СИЗО под залог, который был внесен 30 марта. А сам Семененко попал в больницу.