Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг, 8 апреля, "О всеукраинском референдуме" № 1135- ІХ, поддержанный депутатами Верховной Рады 26 января 2021 года. Об этом сообщает официальный портал главы государства.
Согласно новому закону, на референдуме могут обсуждаться вопросы о внесение изменений в некоторые разделы Конституции и Законов Украины. Также украинцы смогут решать вопросы общегосударственного значения, в том числе и про изменение территории Украины при условии сохранения ее территориально целостности.
На всеукраинский референдум будет запрещено выносить вопросы:
Назначить проведение референдума имеет право президент Украины, Верховная Рада или глава государства по народной инициативе.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о вопросах, которые будут выноситься на местные референдумы.