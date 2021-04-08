Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг, 8 апреля, "О всеукраинском референдуме" № 1135- ІХ, поддержанный депутатами Верховной Рады 26 января 2021 года. Об этом сообщает официальный портал главы государства.

Согласно новому закону, на референдуме могут обсуждаться вопросы о внесение изменений в некоторые разделы Конституции и Законов Украины. Также украинцы смогут решать вопросы общегосударственного значения, в том числе и про изменение территории Украины при условии сохранения ее территориально целостности.

На всеукраинский референдум будет запрещено выносить вопросы:

Противоречащие Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;

Нарушающие конституционные права и свобода человека и гражданина;

Направленные на ликвидацию суверенитета и территориальной целостности страны, угрожающие ее национальной безопасности;

Касающиеся налогов, бюджета, амнистии и находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда;

Нельзя также выносить на обсуждение более одного вопроса за раз и проводить референдум вместе с выборами.

Назначить проведение референдума имеет право президент Украины, Верховная Рада или глава государства по народной инициативе.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о вопросах, которые будут выноситься на местные референдумы.