"Маму с пропуском и 6-летним ребенком не пустили в киевское метро" и другие особенности украинского карантина

Почему невозможна вакцинация в интернете, сколько стоит место в очереди на ковид-тест на КПВВ Донбасса и как ведет себя киевская полиция во время локдауна – в обзоре "Телеграфа"

Вакцинация у медиков

Мы уже несколько раз сообщали, что медицинские работники отказываются вакцинироваться от Covid-19. Кроме того, некоторые из-за маленькой зарплаты и неприемлемых условий просто увольняются. За последнюю неделю тенденция не поменялась – врачи и персонал по-прежнему не торопятся даже на добровольно-принудительную прививку. Источник "Телеграфа" в украинских медструктурах отметил еще одну интересную особенность прививания от коронавируса: вакцинацию не проводят без интернета.

"Вакцинация проводилась с условием обязательного интернета, потому что данные паспорта и идентификационный код вносились в какую-то виртуальную базу. Зачем им скан паспорта и ИК? Ну и, естественно, ты ставишь свою подпись, что добровольно принял решение, предупрежден и претензий не имеешь", – сообщает источник.

Что это за база данных – никто не объясняет.

Место в очереди

Сейчас из семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на оккупированном Донбассе работает только два: "Станица Луганская" и "Новотроицкое". В последнем пророссийские боевики так называемой "ДНР" только два раза в неделю открывают дорожный коридор.

На обоих КПВВ скапливаются серьезные очереди. За время работы пунктов получается пропустить до одной тысячи человек в "Станице Луганской". Всем заходящим в Украину нужно сдать тесты на коронавирус. Можно ускорить этот процесс.

"Таксисты на КПВВ продают место в очереди на бесплатные тесты. Стоит такая услуга – 500 гривен", – рассказал "Телеграфу" источник из Станицы Луганской.

На самом деле, с украинской стороны могут работать все КПВВ. Сейчас пять контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда со своей стороны закрыли боевики.

Киевское метро

С 5 апреля, когда мэр Киева Виталий Кличко ввел новый локдаун в столице, в общественный транспорт города пускают только по спецпропускам. Тут тоже есть свои нюансы, которые касаются несовершенства подобных распоряжений.

Наш источник из медструктур иногда пользуется муниципальным транспортом по спецпропуску и 12 апреля стал свидетелем ситуации, в которой полиция отказалась пускать в подземку 6-летнюю девочку с мамой.

"В метро не пустили маму с 6-лентим ребенком. У женщины есть спецпропуск, а у девочки – только свидетельство о рождении. Полиция на входе заявила ей, что ограничения по документам касаются людей всех возрастов. Вот только кто выдает спецпропуска детям – они так и не объяснили. Женщина долго ругалась с ними на входе. А если они иногородние и приехали на лечение из другого города и денег впритык?", – задается вопросом наш собеседник.

Жесткий локдаун в Киеве Кличко обещает пересмотреть 14 апреля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.