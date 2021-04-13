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"Маму з пропуском і 6-річною дитиною не пустили в київське метро" та інші особливості українського карантину

"Маму з пропуском і 6-річною дитиною не пустили в київське метро" та інші особливості українського карантину
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф

Чому неможлива вакцинація в інтернеті, скільки коштує місце в черзі на ковід-тест на КПВВ Донбасу і як поводиться київська поліція під час локдауну - в огляді "Телеграфа".

Вакцинація у медиків

Ми вже кілька разів повідомляли, що медичні працівники відмовляються вакцинуватися від Covid-19. Крім того, дехто через малу зарплату і неприйнятні умови просто звільняються. За останній тиждень тенденція не змінилася - лікарі та персонал, як і раніше, не поспішають навіть на добровільно-примусове щеплення. Джерело "Телеграфа" в українських медструктурах зазначило ще одну цікаву особливість щеплення від коронавірусу: вакцинацію не проводять без інтернету.

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"Вакцинація проводилася з умовою обов'язкового інтернету, тому що дані паспорта та ідентифікаційний код вносилися в якусь віртуальну базу. Навіщо їм скан паспорта та ІК? Ну і, природно, ти ставиш свій підпис, що добровільно прийняв рішення, попереджений і претензій не маєш", - повідомляє джерело.

Що це за база даних - ніхто не пояснює.

Місце в черзі

Зараз з семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на окупованому Донбасі працює тільки два: "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке". В останньому проросійські бойовики так званої "ДНР" тільки два рази на тиждень відкривають дорожній коридор.

На обох КПВВ скупчуються серйозні черги. За час роботи пунктів виходить пропустити до однієї тисячі осіб в "Станиці Луганській". Всім, хто заходить в Україну, потрібно скласти тести на коронавірус. Можна прискорити цей процес.

"Таксисти на КПВВ продають місце в черзі на безплатні тести. Коштує така послуга - 500 гривень", - розповіло "Телеграфу" джерело зі Станиці Луганської.

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Насправді з української сторони можуть працювати всі КПВВ. Зараз п'ять контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду зі свого боку закрили бойовики.

Київське метро

З 5 квітня, коли мер Києва Віталій Кличко ввів новий локдаун в столиці, в громадський транспорт міста пускають тільки за спецперепустками. Тут теж є свої нюанси, які стосуються недосконалості подібних розпоряджень.

Наше джерело з медструктур іноді користується муніципальним транспортом по спецперепустках і 12 квітня стало свідком ситуації, в якій поліція відмовилася пускати в підземку 6-річну дівчинку з мамою.

"В метро не пустили маму з 6-стрічку дитиною. У жінки є спецпропуск, а у дівчинки - тільки свідоцтво про народження. Поліція на вході заявила їй, що обмеження по документах стосуються людей будь-якого віку. Ось тільки хто видає спецпропуски дітям - вони так і не пояснили. Жінка довго лаялася з ними на вході. А якщо вони іногородні та приїхали на лікування з іншого міста і грошей впритул?", - ставить собі питання наш співрозмовник.

Жорсткий локдаун в Києві Кличко обіцяє переглянути 14 квітня на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Карантин, Вакцинация, КПВВ, Київ, Локдаун.
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