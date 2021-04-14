Теплая и цветочная весна еще будет, но позже: синоптики спрогнозировали дожди и холод в Украине

14 апреля в Украину принесет похолодание очередной атмосферный фронт. Осадки в виде снега возможны на западе страны.

Данным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей воздух будет прогрет от +10 до +16 градусов.

В прибрежных регионах будет от +9 до +12 градусов.

В свою очередь небольшие осадки в виде дождя ожидаются в северных, восточных областях и в Одесской области.

На юге же и в центре осадков не ожидается.

В столице 14 апреля погода будет теплой, но немного дождливой. Температура днем ожидается от +12 до +14 градусов.

Фото: УГМЦ

В горах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях наблюдается снего-лавинная опастность 3 уровня.

Фото: УГМЦ

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели.