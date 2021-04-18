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Два или четыре корвета нас не спасут: ветеран морской пехоты Украины про обострение в Черном море

Два или четыре корвета нас не спасут: ветеран морской пехоты Украины про обострение в Черном море
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф

Украинскому обществу нет смысла испытывать большую радость от прибытия нескольких американских кораблей в акваторию Черного моря По сравнению с флотом Российской Федерации это капля в море.

Такое мнение в facebook озвучил ветеран АТО, сержант морской пехоты Тарас Чмут.

"Російський флот у морі. Ну як «флот» — десь одна третя від того що може вцілому вистачити Росія зараз у регіоні. А ще ж авіація, а ще ж підводні човни, а ще ж допоміжні судна...

А тепер поясніть, як один, два чи чотири турецькі корвети врятують нас з моря. Ті корвети, які ще треба отримати років за 10-ть, але платити за них треба вже.

Вчергове повторюю здаволося Б очевидні речі — ми не здатні лінійно протистояти Росії. На кожен наш корвет вони поставлять три свої. Війну виграють економіки — ті, хто довше протримався у протистоянні — ті перемагають. Вклавши всі можливі ресурс у будівництво чотирьох корветів ми не лише не створимо паритету з Росією, ми й свідомо позбавимо себе можливості створити збалансовані сили які при менших вкладеннях даватимуть більший результат.

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Берегові ракетні комплекси, ракетні катери, сучасні розумні морські міни, морські безпілотники (у тому числі ударні) — як повітряні так і підводні. Надмалі підводні човни та авіація з ПКРами — ось у що потрібно вкладати ресурси а не гратися у амбіції адміралів та популізм політиків. І це потрібно на вчора а не на після завтра. Одна справа не мати спроможностей на морі у 2014-му чи 2015-му, там були об‘єктивні причини. Але зовсім інше питання не мати їх у 2021-му році...

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Сподіваюся, це загострення пройде мирно. Але висновки ми зробимо і почнемо проактивно готуватися до наступного — вкладаючи наявні ресурси у стратегічні напрямки посилення обороноздатності держави а не розмазувати їх тонким шаром на всі напрямки та галузі"

В Турции сделали важное заявление о проходе американских эсминцев в Черное море

Напомним, 15 кораблей российской Каспийской флотилии вошли в Черное море. По официально версии для участия в масштабных "учениях".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Черное море, Флот, Блог, Обострение, Тарас Чмут.
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