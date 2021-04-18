Скачать
Воскресенье, 18.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагонов "Интерсити+" под Запорожьем
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат

На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат

На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф

На фоне роста напряженности  между Украиной и Россией в Черное море в мае отправятся военные корабли Королевского военно-морского флота.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 апреля, REUTERS со ссылкой на британскую газету Sunday Times, которая ссылается на высокопоставленные источники в Военно-морских силах Великобритании.

"Согласно сообщению, один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 покинет авианосную группу ВМС Великобритании в Средиземном море и направится через Босфор в Черное море", - говорится в заметке.

На фоне кризиса в Черном море Россия перебросила в Крым малый ракетный корабль

В сообщении говорится, что истребители-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для охоты за подводными лодками Merlin будут дежурить на флагманском корабле группы, авианосце HMS Queen Elizabeth, для поддержки направленных в Черное море военных кораблей.

"Развертывание направлено на демонстрацию солидарности с Украиной и союзниками Великобритании по НАТО, сообщает газета", - говорится в заметке.

Рыбак снял на видео, как Россия перебрасывает военные катера в Азовское море

Вместе с тем, представители Министерства обороны Великобритании не прокомментировали данную информацию.

Представитель министерства сообщил газете, что правительство Великобритании тесно сотрудничает с Украиной, чтобы контролировать ситуацию, и продолжает призывать Россию к деэскалации.

"Великобритания и наши международные союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - цитирует издание слова пресс-секретаря.

Ранее Россия вывела на боевое дежурство все подводные лодки в Черном море. Причиной переполоха стали учения войск НАТО недалеко от берегов оккупированного Крыма. После этого Кремль перекрыл проход по Керченскому проливу на период "военных учений" российских войск.

17 апреля стало известно, что отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированной Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Украина, Великобритания, Россия, Черное море, Эсминец, Корабли, Фрегат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
02 Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было
03 "Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
04 В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули
05 "Аж окна дрожали": "бомбежка" Воронежа всполошила местных жителей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
&quot;Почему в Геленджике на шпили не смотрят?&quot; Новый &quot;подвиг&quot; Петрова и Боширова насмешил сеть
"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Какой праздник 18 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 18 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь