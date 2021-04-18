На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат

На фоне роста напряженности между Украиной и Россией в Черное море в мае отправятся военные корабли Королевского военно-морского флота.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 апреля, REUTERS со ссылкой на британскую газету Sunday Times, которая ссылается на высокопоставленные источники в Военно-морских силах Великобритании.

"Согласно сообщению, один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 покинет авианосную группу ВМС Великобритании в Средиземном море и направится через Босфор в Черное море", - говорится в заметке.

В сообщении говорится, что истребители-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для охоты за подводными лодками Merlin будут дежурить на флагманском корабле группы, авианосце HMS Queen Elizabeth, для поддержки направленных в Черное море военных кораблей.

"Развертывание направлено на демонстрацию солидарности с Украиной и союзниками Великобритании по НАТО, сообщает газета", - говорится в заметке.

Вместе с тем, представители Министерства обороны Великобритании не прокомментировали данную информацию.

Представитель министерства сообщил газете, что правительство Великобритании тесно сотрудничает с Украиной, чтобы контролировать ситуацию, и продолжает призывать Россию к деэскалации.

"Великобритания и наши международные союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - цитирует издание слова пресс-секретаря.

Ранее Россия вывела на боевое дежурство все подводные лодки в Черном море. Причиной переполоха стали учения войск НАТО недалеко от берегов оккупированного Крыма. После этого Кремль перекрыл проход по Керченскому проливу на период "военных учений" российских войск.

17 апреля стало известно, что отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированной Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.