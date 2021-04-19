"Условия, максимально приближенные к реальным": по всей Украине начались масштабные учения силовиков всех ведомств

Служба безопасности предупреждает о начале масштабных антитеррористических учений в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время учений будет уделено особое внимание отработке действий по защите стратегически важных объектов.

Тренировки будут проводиться с целью усовершенствования взаимодействия между ведомствами по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

В учениях будут принимать участие не только подразделения СБУ, но и Нацполиция, ГПСУ, Нацгвардия, ВСУ, ГСЧС.

"Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан", - сказано в сообщении.

В СБУ предупреждают также о том, что в определенных районах возможно введение особого режима. Возможны ограничения движения транспортных средств и пешеходов, а также проверка документов или осмотр автомобилей.

Служба безопасности также призывает украинцев отнестись с пониманием к возможным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей.

Как сообщалось ранее, в Украине уже несколько дней идут учения Нацгвардии.