Скачать
Понедельник, 26.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
Итоги дня 26 апреля: 35-годовщина катастрофы на ЧАЭС, Кива защитил кандидатскую, Зеленский готовится ко встрече с Путиным
Итоги дня 26 апреля: 35-годовщина катастрофы на ЧАЭС, Кива защитил кандидатскую, Зеленский готовится ко встрече с Путиным
Другу Путина Земану грозят неприятности
Другу Путина Земану грозят неприятности
Не нужно сдавать высоты тупым и психопатам: в сети спорят, стоит ли бросать науку после истории с кандидатской Кивы
Не нужно сдавать высоты тупым и психопатам: в сети спорят, стоит ли бросать науку после истории с кандидатской Кивы

Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
20:26 Чт, 22 Апрель 2021 Телеграф

Заявление министра обороны Сергея Шойгу об отводе своих войск из Крыма и от границ Донбасса не стоит воспринимать за чистую монету, поскольку Россия отводит военный контингент, а не технику  да и нельзя сбрасывать со счетов май 2014-го, когда также заявлялось об отводе войск от украинской границы, но отведены, по факту, были не все.

На это указывают расследователи CIT.

Они добавляют, что, к примеру, при необходимости перебросить личный состав 41-й российской армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней.

Зеленский ответил на решение России отвести войска от границ

И если вспомнить, уже в июле 2014 года оставшийся военный контингент без зазрения совести вел обстрелы украинских войск через границу, а в августе он  же получили подкрепление и вошел на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети

Как уточняют исследователи, подлинность их прогноза легко будет подтверждена в ближайшие дни, ведь, как говорится иголку в стоге сена не скроешь, как это было с переброской техники и военного контингента к границам Украины в последний месяц.

Как сообщал "Телеграф", ранее о подобном сценарии сообщал портал Liveuamap, где утверждалось как раз, что часть передвижений - это не более, чем постоянная передислокация, а военная техника может остаться на границе с Украиной в Воронежской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,686

Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Донбасс, вторжения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
02 "Мой родной подъезд": Леся Никитюк рассказала, что ее "бесило" в квартире родителей
03 "Сережа - невероятный пример для каждого": Надя Дорофеева прокомментировала свою победу в "Голосі країни"
04 Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)
05 "Это мой крайний сезон": Тина Кароль сделала важное заявление в эфире шоу "Голос країни"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бьет - не значит &quot;любит&quot;, это значит, что убьет&quot; – в Черновцах мужчина оставил сиротами двух детей
"Бьет - не значит "любит", это значит, что убьет" – в Черновцах мужчина оставил сиротами двух детей
Отведение путинских войск: Россия &quot;забыла&quot; десантные корабли в Черном море
Отведение путинских войск: Россия "забыла" десантные корабли в Черном море
Кива может лишиться ученой степени
Кива может лишиться ученой степени
Противники карантина штурмовали горсовет в Николаеве (фото, видео)
Противники карантина штурмовали горсовет в Николаеве (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь