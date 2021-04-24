В скандале с вечеринкой жены Тищенко нашли крайних: штраф заплатит отель

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, влипший в скандал из-за празднования дня рождения жены в закрытом на карантин Киеве, не будет платить штраф за свою выходку.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан на телеканале "Украина 24".

"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", - сказал он.

Рубан добавил, что в этот раз отель отделается минимальным штрафом в 34 тысячи гривен, если же подобная история повторится, то его оштрафуют на 170 тысяч.

Как сообщалось ранее, после того как информация о вечеринке вызвала широкий общественный резонанс Тищенко принес извинения, но отметил, что никаких уголовных или административных дел против него не открывали.

Позже об этом поступке высказался и его сопартиец, спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что ему стыдно за такое поведение коллеги.

Нардеп "СН" Роксолана Пидласа, в свою очередь, не исключила, что Тищенко будет исключен из фракции или наказан другим способом.