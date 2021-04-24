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В "Слуге народа" намекнули, как могут наказать Тищенко за скандал с вечеринкой

В "Слуге народа" намекнули, как могут наказать Тищенко за скандал с вечеринкой
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф

Народного депутата Николая Тищенко, засвеченного в скандале с празднованием дня рождения супруги в отеле Fairmont во время локдауна, ожидают санкции со стороны фракции "Слуга народа". Возможно народный избранник будет исключен из ее рядов.

Такую информацию в пятницу вечером, 23 апреля, в эфире телеканала "Украина 24" озвучила народный депутат от фракции "Слуга народа " Роксолана Пидласа.

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По ее словам, кроме того что Тищенко заплатит штраф за нарушение карантинных ограничений, он будет исключен их рядов фракции или получит предупреждение.

Отметим, Тищенко уже принес извинения перед украинским обществом за "слишком вызывающее поведение". Также он отметил, что праздновать в отеле закон о карантине не запрещает. Административных или уголовных дел против нардепа также не открывали.

Стало известно, как Тищенко "накажут" за скандальную вечеринку для жены, а Шевченко – за поездку к Лукашенко

Напомним, в ходе вечеринке возле отеля был устроен торжественный салют, что также выходит за рамки законодательства. Применение пиротехники в столице было запрещено Киевсоветом еще в конце 2019 года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Карантин, Николай Тищенко, Слуга народа, Роксолана Пидласа.
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