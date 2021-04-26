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Какой праздник 26 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 26 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 26 апреля почитает мученицу Фомаиду. В народном календаре дата получила название Фомаида медуница. 

Фомаида Египетская родилась в V веке в Александрии в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание. В юном возрасте девушку выдали замуж. Отец ее супруга был покорен красотой Фомаиды, и начал склонять ее к греху. Девушка сопротивлялась и молила мужчину этого не делать. Разъяренный отказом своей невестки, он схватил меч и убил святую. 

Поэтому святой Фомаиде молятся об избавлении от блудной страсти. 

Также в этот день отправлялись в лес собирать медуницу, или легочницу, – хорошо известное в народной медицине растение. Медуница обладает мочегонным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, отхаркивающим и антисептическим свойствами. Также растение используют для повышения иммунитета. 

Также в 2021 году на 26 апреля припадает Великий Понедельник, который начинает Страстную неделю перед Пасхой. День посвящен воспоминаниям о сыне Иакова Иосифе, которого братья из зависти и ненависти продали в египетское рабство. 

В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе. Они проводят генеральную уборку в доме: избавляются от хлама, чинят, красят. 

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Запреты 26 апреля: 

  • В этот праздник запрещается ссориться, сквернословить, думать о плохом.

  • Нельзя петь и танцевать.

  • В этот день категорически нельзя обижать женщин.

  • Не разрешается 26 апреля пить воду из-под крана.

  • Все дальние поездки нужно перенести на другой день.

  • Не стоит в этот понедельник облачаться в чёрное. Причём под запретом все темные цвета.

Народные приметы:

  • Если ива зацвела, то холодов больше не будет.

  • Вороны на верхушках деревьев сидят – к теплу, посредине дерева – к пасмурной погоде, на земле – к похолоданию.

  • Кукушка громко и протяжно кричит – к приближению теплых дней.

  • Звездная ночь – к урожайному году.

  • Дуб распустился – к теплому и погожему лету.

  • Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Ранее, "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть во время Страстной недели.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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