Какой праздник 26 апреля: народные приметы и запреты

Православная церковь 26 апреля почитает мученицу Фомаиду. В народном календаре дата получила название Фомаида медуница.

Фомаида Египетская родилась в V веке в Александрии в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание. В юном возрасте девушку выдали замуж. Отец ее супруга был покорен красотой Фомаиды, и начал склонять ее к греху. Девушка сопротивлялась и молила мужчину этого не делать. Разъяренный отказом своей невестки, он схватил меч и убил святую.

Поэтому святой Фомаиде молятся об избавлении от блудной страсти.

Также в этот день отправлялись в лес собирать медуницу, или легочницу, – хорошо известное в народной медицине растение. Медуница обладает мочегонным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, отхаркивающим и антисептическим свойствами. Также растение используют для повышения иммунитета.

Также в 2021 году на 26 апреля припадает Великий Понедельник, который начинает Страстную неделю перед Пасхой. День посвящен воспоминаниям о сыне Иакова Иосифе, которого братья из зависти и ненависти продали в египетское рабство.

В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе. Они проводят генеральную уборку в доме: избавляются от хлама, чинят, красят.

Запреты 26 апреля:

В этот праздник запрещается ссориться, сквернословить, думать о плохом.

Нельзя петь и танцевать.

В этот день категорически нельзя обижать женщин.

Не разрешается 26 апреля пить воду из-под крана.

Все дальние поездки нужно перенести на другой день.

Не стоит в этот понедельник облачаться в чёрное. Причём под запретом все темные цвета.

Народные приметы:

Если ива зацвела, то холодов больше не будет.

Вороны на верхушках деревьев сидят – к теплу, посредине дерева – к пасмурной погоде, на земле – к похолоданию.

Кукушка громко и протяжно кричит – к приближению теплых дней.

Звездная ночь – к урожайному году.

Дуб распустился – к теплому и погожему лету.

Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Ранее, "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть во время Страстной недели.