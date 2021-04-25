Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"

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Воскресенье, 25.04.2021
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Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За сутки в стране зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. В их числе 331 ребенок и 98 медиков. Выздоровело за этот период 6 574 человека. Умерло 231.

В Украине снова изменилась карта зонирования. Одесская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".

В ночь на 26 апреля из "красной зоны" выйдет и Львовская область

Скандальная вечеринка для жены Тищенко в разгар локдауна

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил большую вечеринку в гостинице Fairmont на столичном Подоле в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве.

Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство.

Депутат из партии Зеленского приехал к нерукопожатному Лукашенко на встречу тет-а-тет

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко отличился "нестандартной" выходкой – отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.

Из-за этого он нарвался на шквал критики в сети. 

Украина получила партию вакцины AstraZeneca

Украина в пятницу, 23 апреля, получила более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма

Россия объявила о начале процесса отвода военных, которые находились на учениях в оккупированном Крыму. Теперь они должны вернуться на базы, а весь процесс отвода пройдет в течение 10 дней.

Кроме того от границы с Украиной уже увезли около 10 000 военных, в том числе подразделения войск химзащиты.

YouTube ударил по каналам Медведчука

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокированы на видеохостинге YouTube

Пользователи сети тут же стали обсуждать такое решение платформы.

"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины

"Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Ингулец". Встреча, состоявшаяся на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Этот успех позволил киевлянам выиграть золотые медали УПЛ впервые за 5 лет гегемонии "Шахтера".

"Ман Сити" Зинченко выиграл Кубок английской лиги-2021

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" провели финальный поединок Кубка английской лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

В формат Лиги чемпионов внесли изменения

С 2024 года произойдут изменения в проведении футбольных еврокубков

Украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети

Украинские боксеры Александр Гвоздик и Иван Редкач устроили перепалку в Instagram. Поводом для ссоры боксеров "на публике" стал пост Ивана, в котором он столкнул лбами Гвоздика и Ломаченко.

Евгения Власова впервые за 10 лет выступила перед многомиллионной аудиторией

18 апреля, на сцене популярного вокального 11 сезона шоу "Голос країни" впервые после длительного перерыва выступила известная украинская певица Евгения Власова.

Звезда "Кривого зеркала" угодил в секс-скандал из-за 22-летней студентки

Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Морозов попал в скандал. Шоумена обвиняют в изнасиловании и избиении. 

Успешный пуск ракеты Crew Dragon-2

Космический корабль миссии Crew Dragon-2 отправил на Международную космическую станцию четырех астронавтов. 

Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике

Известная российская певица Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике.

Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет брака

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома впервые признался о своем разводе с супругой Ярославой Притулой (певицей SLAVIA) спустя 20 лет совместной жизни.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 195

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Крым, YouTube, Коронавирус, Николай Тищенко, Слуга народа, Евгений Шевченко, Covid-19.
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