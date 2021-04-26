"Санкции - это быстрое реагирование": Ермак рассказал, насколько законны резонансные решения СНБО

Санкции против ряда лиц и компаний, вводимых СНБО в последнее время, являются абсолютно законными. Это реакция на угрозы национальной безопасности на основе анализа информации, предоставленной СБУ.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам чиновника, не стоит путать режим санкций и уголовный процесс. Правоохранительные органы также должны проводить работу в соответствующих случаях. При этом санкции не могут быть приняты по отношению к персоне или компании просто так. Это возможно сделать лишь получения информации от уполномоченного органа.

Ермак подчеркнул, во время гибридной войны на Украину применяются разные средства давления, имеющую цель навредить государству. Помимо военных, противник может использовать и сети контрабандистов и другие преступные организации. Именно поэтому стране приходится постоянно отвечать на новые вызовы и угрозы в том числе с помощью санкций.

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 15 физических и 95 юридических лиц.