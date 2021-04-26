Скачать
Понедельник, 26.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Оскар-2021: все подробности и имена лауреатов (фото, видео)
Оскар-2021: все подробности и имена лауреатов (фото, видео)
Заболеваемость продолжает падать: ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня
Заболеваемость продолжает падать: ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня
В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)

"Санкции - это быстрое реагирование": Ермак рассказал, насколько законны резонансные решения СНБО

"Санкции - это быстрое реагирование": Ермак рассказал, насколько законны резонансные решения СНБО
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф

Санкции против ряда лиц и компаний, вводимых СНБО в последнее время, являются абсолютно законными. Это реакция на угрозы национальной безопасности на основе анализа информации, предоставленной СБУ.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам чиновника, не стоит путать режим санкций и уголовный процесс. Правоохранительные органы также должны проводить работу в соответствующих случаях. При этом санкции не могут быть приняты по отношению к персоне или компании просто так. Это возможно сделать лишь получения информации от уполномоченного органа.

YouTube ударил по каналам Медведчука

Ермак подчеркнул, во время гибридной войны на Украину применяются разные средства давления, имеющую цель навредить государству. Помимо военных, противник может использовать и сети контрабандистов и другие преступные организации. Именно поэтому стране приходится постоянно отвечать на новые вызовы и угрозы в том числе с помощью санкций.

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 15 физических и 95 юридических лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

Все по теме:

Санкции, СНБО, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
02 Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)
03 "Мой родной подъезд": Леся Никитюк рассказала, что ее "бесило" в квартире родителей
04 В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
05 Кризис с COVID-19 в Индии: тела не успевают сжигать и крематории разбивают прямо в парках (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в &quot;желтую зону&quot; карантина, &quot;Динамо&quot; досрочно выиграло чемпионат Украины
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины
Фильм &quot;Земля кочевников&quot; выиграл в главной номинации &quot;Оскара-2021&quot;
Фильм "Земля кочевников" выиграл в главной номинации "Оскара-2021"
Сдуваем пыль с загранпаспортов: ЕС приоткрывает двери для иностранных туристов
Сдуваем пыль с загранпаспортов: ЕС приоткрывает двери для иностранных туристов
Все лауреаты кинопремии &quot;Оскар-2021&quot;: список
Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь