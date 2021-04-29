Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

Смена руководства в НАК Нафтогаз Украины может привести к срыву подготовки к новому зимнему сезону, сообщают в компании. Так в компании отреагировали на то, что в среду, 28 апреля, с должности главы НАК Нафтогаз Украины был уволен Андрей Коболев, место которого занял Юрий Витренко, ранее занимавший пост и.о. министра энергетики.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал "Телеграфу", действительно ли новый отопительный сезон оказался под угрозой.

Андриан Прокип напоминает, что 27 апреля, на презентации годового отчета Нафтогаза, Коболев говорил, что пока неизвестно, будет ли компания закупать газ для подготовки на зимний период.

"По его словам, иностранные трейдеры держат наших подземных газовых хранилищах большие запасы газа. И могут нам продать его, если рынок будет перенасыщен, – отмечает Андриан Прокип. – При этом Коболев подчеркнул, что это будет еще предметно обсуждаться с правительством, чтобы понять, за какие средства можно закупить газ. Если всё так и есть, то логичный вопрос – как смена руководства Нафтогаза влияет на подготовку к зиме?"

Также эксперт высказал уверенность, что Витренко не хуже Коболева понимает, что нужно делать для подготовки к зиме.

"Они оба прошли сложный отопительный сезон 2014-2015 гг, реверсные поставки, кредиты от ЕББР и т.д. Возможно, речь о том, что нынешние кадровые замены приведут к потере доверия со стороны зарубежных кредиторов. Но, во-первых, не факт, что кредиты нам будут нужны. Во-вторых, пока непонятно, что именно может послужить фактором для утраты доверия. В-третьих, думаю, в сегодняшних условиях правительство и Нафтогаз (в том числе с новой командой управленцев) могут сами справиться с подготовкой к зимнему периоду. Потому заявления о вероятном срыве отопительного сезона 2021-22 считают сгущением красок", – резюмирует Андрей Прокип.

Отметим, рокировка в НАК Нафтогаза смену руководства, включая Набсовет, назвали "надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями".

Сам Юрий Витренко признался, что руководить Нафтогазом ему предложили премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.