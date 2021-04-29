Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
США отреагировали на рокировки в "Нафтогазе"
США отреагировали на рокировки в "Нафтогазе"
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Обновлено 11:43 Сегодня Телеграф

Смена руководства в НАК Нафтогаз Украины может привести к срыву подготовки к новому зимнему сезону, сообщают в компании. Так в компании отреагировали на то, что в среду, 28 апреля, с должности главы НАК Нафтогаз Украины был уволен Андрей Коболев, место которого занял Юрий Витренко, ранее занимавший пост и.о. министра энергетики.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал "Телеграфу", действительно ли новый отопительный сезон оказался под угрозой.

Андриан Прокип напоминает, что 27 апреля, на презентации годового отчета Нафтогаза, Коболев говорил, что пока неизвестно, будет ли компания закупать газ для подготовки на зимний период.

"По его словам, иностранные трейдеры держат наших подземных газовых хранилищах большие запасы газа. И могут нам продать его, если рынок будет перенасыщен, – отмечает Андриан Прокип. – При этом Коболев подчеркнул, что это будет еще предметно обсуждаться с правительством, чтобы понять, за какие средства можно закупить газ. Если всё так и есть, то логичный вопрос – как смена руководства Нафтогаза влияет на подготовку к зиме?"

Также эксперт высказал уверенность, что Витренко не хуже Коболева понимает, что нужно делать для подготовки к зиме.

"Они оба прошли сложный отопительный сезон 2014-2015 гг, реверсные поставки, кредиты от ЕББР и т.д. Возможно, речь о том, что нынешние кадровые замены приведут к потере доверия со стороны зарубежных кредиторов. Но, во-первых, не факт, что кредиты нам будут нужны. Во-вторых, пока непонятно, что именно может послужить фактором для утраты доверия. В-третьих, думаю, в сегодняшних условиях правительство и Нафтогаз (в том числе с новой командой управленцев) могут сами справиться с подготовкой к зимнему периоду. Потому заявления о вероятном срыве отопительного сезона 2021-22 считают сгущением красок", – резюмирует Андрей Прокип.

Отметим, рокировка в НАК Нафтогаза смену руководства, включая Набсовет, назвали "надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями".

Сам Юрий Витренко признался, что руководить Нафтогазом ему предложили премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
Просмотры: 283

Все по теме:

Нафтогаз, Отопительный сезон, Андрей Коболев, Юрий Витренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
02 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный &quot;сюрприз&quot; (фото)
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)
&quot;Жуткий скелет, скелетон&quot;: появились фото Навального после голодовки
"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь