Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

"Использовали в массовке на один сезон": в сети обсуждают увольнение Найема из "Укроборонпрома"

"Использовали в массовке на один сезон": в сети обсуждают увольнение Найема из "Укроборонпрома"
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф

Внезапное увольнение Мустафы Найема с должности замгендиректора в госконцерне "Укроборонпром" и ликвидация занимаемой им должности вызвала бурную реакцию украинских политиков и общественных деятелей.

Так, брат Мустафы Маси Найем написал на своей странице в соцсети Facebook, что рад за брата и что все еще впереди.

Найем_увольнение_1

Экс-нардеп Борисла Береза, комментируя увольнение и способ, которым оно было сделано, назвал произошедшее "классической рейдерской схемой". По его словам, власть решила не сильно заморачиваться с поиском решений.

"Несколько источников подтвердили мне, что Мустафа полностью соответствовал занимаемой должности, а главная причина - это то, что он изначально не ориентирован на Зеленского, не проявлял лояльность ему и жестко вошёл в конфликт с руководством госконцерна "Укроборонпром". В общем, убрали, чтоб не мешал, а его полномочия передадут более лояльному и готовому публично проявлять подобострастие к власти. Компетентность будет не на первом месте, написал политик.

Найем_увольнение_2

Украинский журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий назвал внезапное увольнение Найема "историческим уроком для всех на будущее".

"Ведь увольнение Мустафы - это конечный обвал фасада, которым прикрывалась истинная суть власти Зеленского. Того фасада молодых прогрессивных реформаторов, которые ценя свою репутацию в 2019 году решили, что садясь за стол с шулерами можно их переиграть. Гончарук, Рябошапка, все остальные люди, которые помогли Зеленскому цементировать свою власть - где они? Понимали ли они, что их пригласили в качестве массовки, на один сезон? На роль одноразовых статистов, которые должны были создать фон для нового Крошки Цахеса - настоящего героя сериала?", - пишет Высоцкий на своей странице в Facebook.

Найем_увольнение_3

Основатель консалтингового агентства "Borsch Рекрутинг" Сергей Марченко прокомментировал увольнение Найема со злой иронией в стиле "а вас предупреждали".

"Вас используют и бросят, чудо-реформаторы. Никто даже не поблагодарит за усердное лизание попки голого короля. Об увольнении узнаете из газет. Только доброе имя уже никто не вернет. И это хорошо", - подытожил он в своем посте в соцсети Facebook.

Найем_увольнение_4

Управляющий директор компании TLFRD Михаил Голуб расценил это событие как верное, так как считает саму должность, занимаемую Найемом в "Укроборонпроме", бесполезной.

Найем_увольнение_5

Как сообщалось, это уже не первая громкая отставка и перестановка за последние дни. Так 28 апреля с должности главы "Нафтогаза" сняли Андрея Коболева. Его место занял Юрий Витренко, ранее занимающий пост и.о. министра энергетики.

29 апреля Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании в четверг, 29 апреля, поддержала назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

Все по теме:

Реакция, Укроборонпром, Увольнение, Оценки, Мустафа Найем, Мнения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
02 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным
У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным
&quot;Теперь НАТО точно не пройдет&quot;: эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
"Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь