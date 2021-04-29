"Использовали в массовке на один сезон": в сети обсуждают увольнение Найема из "Укроборонпрома"

Внезапное увольнение Мустафы Найема с должности замгендиректора в госконцерне "Укроборонпром" и ликвидация занимаемой им должности вызвала бурную реакцию украинских политиков и общественных деятелей.

Так, брат Мустафы Маси Найем написал на своей странице в соцсети Facebook, что рад за брата и что все еще впереди.

Экс-нардеп Борисла Береза, комментируя увольнение и способ, которым оно было сделано, назвал произошедшее "классической рейдерской схемой". По его словам, власть решила не сильно заморачиваться с поиском решений.

"Несколько источников подтвердили мне, что Мустафа полностью соответствовал занимаемой должности, а главная причина - это то, что он изначально не ориентирован на Зеленского, не проявлял лояльность ему и жестко вошёл в конфликт с руководством госконцерна "Укроборонпром". В общем, убрали, чтоб не мешал, а его полномочия передадут более лояльному и готовому публично проявлять подобострастие к власти. Компетентность будет не на первом месте, написал политик.

Украинский журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий назвал внезапное увольнение Найема "историческим уроком для всех на будущее".

"Ведь увольнение Мустафы - это конечный обвал фасада, которым прикрывалась истинная суть власти Зеленского. Того фасада молодых прогрессивных реформаторов, которые ценя свою репутацию в 2019 году решили, что садясь за стол с шулерами можно их переиграть. Гончарук, Рябошапка, все остальные люди, которые помогли Зеленскому цементировать свою власть - где они? Понимали ли они, что их пригласили в качестве массовки, на один сезон? На роль одноразовых статистов, которые должны были создать фон для нового Крошки Цахеса - настоящего героя сериала?", - пишет Высоцкий на своей странице в Facebook.

Основатель консалтингового агентства "Borsch Рекрутинг" Сергей Марченко прокомментировал увольнение Найема со злой иронией в стиле "а вас предупреждали".

"Вас используют и бросят, чудо-реформаторы. Никто даже не поблагодарит за усердное лизание попки голого короля. Об увольнении узнаете из газет. Только доброе имя уже никто не вернет. И это хорошо", - подытожил он в своем посте в соцсети Facebook.

Управляющий директор компании TLFRD Михаил Голуб расценил это событие как верное, так как считает саму должность, занимаемую Найемом в "Укроборонпроме", бесполезной.

Как сообщалось, это уже не первая громкая отставка и перестановка за последние дни. Так 28 апреля с должности главы "Нафтогаза" сняли Андрея Коболева. Его место занял Юрий Витренко, ранее занимающий пост и.о. министра энергетики.

29 апреля Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании в четверг, 29 апреля, поддержала назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.