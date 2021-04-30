Украина дважды за неделю обновила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

В украинских лабораториях для тестирования на "корону" за сутки зарегистрировали 10072 человек с COVID-19. Выздоровели при этом более 20 тысяч.
Об этом говорилось в отчете 30 апреля главы Минздрава Максима Степанова.
Отметим, что в сравнении с прошлым рекордом за 28 апреля, 30 апреля в стране установили новый рекорд количества выздоровевших.
Согласно данным статистики за 24 часа:
С начала эпидемии в Украине болезнь подхватили более 2 млн человек, а умерли от нее более 44 тысяч граждан, но только 1,6 млн удалось победить болезнь.
За прошедший день в стране больше всего больных:
Напомним, что ранее эксперт поделился прогнозом на окончание пандемии коронавируса в Украине.