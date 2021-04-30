Украина дважды за неделю обновила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

В украинских лабораториях для тестирования на "корону" за сутки зарегистрировали 10072 человек с COVID-19. Выздоровели при этом более 20 тысяч.

Об этом говорилось в отчете 30 апреля главы Минздрава Максима Степанова.

Отметим, что в сравнении с прошлым рекордом за 28 апреля, 30 апреля в стране установили новый рекорд количества выздоровевших.

Согласно данным статистики за 24 часа:

в больницу попали 3 117 человек,

307 умерли,

20 192 пациента перебороли болезнь,

90 101 прошли тестирование на "ковид".

С начала эпидемии в Украине болезнь подхватили более 2 млн человек, а умерли от нее более 44 тысяч граждан, но только 1,6 млн удалось победить болезнь.

За прошедший день в стране больше всего больных:

на Харьковщине 1059 человек,

930 на Днепропетровщине,

в Киеве 868 заболевших,

в Запорожской области 620 граждан с "короной",

на Львовщине 568 получили позитивный тест на COVID.

Напомним, что ранее эксперт поделился прогнозом на окончание пандемии коронавируса в Украине.