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"Христа ради, перестаньте стрелять!" Митрополит Онуфрий высказался о Донбассе перед Пасхой (видео)

"Христа ради, перестаньте стрелять!" Митрополит Онуфрий высказался о Донбассе перед Пасхой (видео)
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился ко всем, от кого зависит вооруженный конфликт на Донбассе с просьбой восстановить режим "тишины" и освободить заложников.

Об этом 30 апреля сообщили в его Фейсбуке.

Предстоятель обратился к людям, которые влияют на вооруженный конфликт на востоке Украины, на Донбассе.

"Ради Христа, прекратите стрелять, хотя бы в Пасхальные дни", — сказал в своем обращении Онуфрий.

Заявления о встрече Зеленского и Путина имитирует бурную деятельность власти, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий

Он также призвал к освобождению пленных, чтобы "они смогли это большой светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях".

Видео с обращением Блаженнейшего:

Напомним, что 29 апреля, выдалось жарким на линии фронта на Донбассе. За сутки боевики 13 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе из минометов.

В то же время патруль ОБСЕ зафиксировал на Донбассе на неподконтрольной Украине территории вооружение и военную технику, которые находятся там с нарушением линий отвода.

Ранее политолог рассказал, как Зеленский может решить проблему с Донбассом без соглашения с Путиным.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

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Донбасс, Пасха, Митрополит Онуфрий.
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