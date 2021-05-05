Отделался пустячным наказанием: стало известно о судьбе "липовой" награды Влада Сорда

Ранее задержанный участник акции сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве под Офисом президента Украины в субботу, 20 марта, Владислав Стафийчук (Влад Сорд) заплатит штраф в сумме более тысячи гривен в связи с незаконным хранением ордена Богдана Хмельницкого III степени, с которым он "засветился" на нескольких фото и попал в скандал.

Такое решение принял Винницкий городской суд, о чем свидетельствуют данные из Единого реестра судебных решений.

"Согласно материалам дела, винничанин (Влад Сорд, - Авт.) по месту жительства незаконно хранил орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил противоправные действия в отношении государственных наград", – говорится в решении суда.

Суд признал Сорда виновным в совершении административного правонарушения и изъял у него орден. Правоохранители также выяснили, что самому Стафийчуку не вручали никаких наград.

Оскандалившегося активиста обязали за содеянное выплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1275 гривен.

Как сообщал "Телеграф", ранее Влад Сорд встретился с АТОшниками, которых "похоронил" в своих интервью.