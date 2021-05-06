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Четверг, 06.05.2021
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В Украине "пожелтели" еще две области: где смягчают карантин

В Украине "пожелтели" еще две области: где смягчают карантин
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

На фоне возможного перехода Черкасской области в "красную" зону, в четверг, 6 мая, состоялось внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по итогам которого с полуночи пятницы, 7 мая, отменяется "красная зона" из-за коронавируса в Запорожской и Полтавской областях.

Об этом сообщил министр Олег Немчинов.

Обе области перешли в "желтую" зону карантина по коронавирусу.

Отметим, что по состоянию на четверг, 6 мая, в Украине в "красной" зоне карантина в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 остались только три области, в "оранжевой" – семь.

Как сообщал "Телеграф", с 6 мая отменили "красную" зону карантина из-за коронавируса в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Кроме того, в Украине на утро четверга, 6 мая, зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 271 ребенок и 113 медработников.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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