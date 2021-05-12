Фонд госимущества подал в суд иск по делу о "трубе Медведчука": подробности

Фонд государственного имущества (ФГИ) на основании материалов, полученных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в ходе расследования уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта, обратился с исковым заявлением, в котором просит суд признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ в среду, 12 мая.

"Также в исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗахідтранс" и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов (укр. Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів – ред.) на вышеуказанное недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами и "занимают проактивную и последовательную позицию для защиты государственных интересов".

В НАБУ в свою очередь напомнили, что совместно с Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

"Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса", - отмечают в Бюро.

Как сообщалось, решение о возврате в госсобственность нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, было принято после заседания СНБО 19 февраля.

В тот же день под санкции в Украине попал и сам Медведчук, а также его жена Оксана Марченко.

24 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на нефтепродуктопровод.

2 апреля после заседания СНБО Украины президент Владимир Зеленский заявил, что "трубу Медведчука" вернули в собственность государства, однако 400 км нефтепродуктопровода оказались уничтожены.