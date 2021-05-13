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Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Несмотря на множество смертей и госпитализаций, Украина перешла в "желтую" зону (карта)

Несмотря на множество смертей и госпитализаций, Украина перешла в "желтую" зону (карта)
12:33 Сегодня Телеграф

В Украине стабилизировалась эпидситуация, все регионы страны теперь перешли в "желтую" зону эпидопасности.

Об этом говорится в отчете Минздрава 13 мая.

Согласно данным Минздрава последними "оранжевую зону" покинули Николаевская и Черкасская области.

На данный момент все коэффициенты и индикаторы по распространению и смертности от коронавируса в стране не превышают нормы.

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Карта карантинных зон в Украине 13 мая:

карта

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 6 813 людей с коронавирусом.  

Ранее украинский врач рассказал какой путь является основным в распространении коронавируса Covid-19.

12 мая результаты исследований доказали связь неврологических симптомов, связанных с COVID-19, с повышением смертности в 6 раз.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Карантин.
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