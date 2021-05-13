Несмотря на множество смертей и госпитализаций, Украина перешла в "желтую" зону (карта)

В Украине стабилизировалась эпидситуация, все регионы страны теперь перешли в "желтую" зону эпидопасности.
Об этом говорится в отчете Минздрава 13 мая.
Согласно данным Минздрава последними "оранжевую зону" покинули Николаевская и Черкасская области.
На данный момент все коэффициенты и индикаторы по распространению и смертности от коронавируса в стране не превышают нормы.
Карта карантинных зон в Украине 13 мая:
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 6 813 людей с коронавирусом.
Ранее украинский врач рассказал какой путь является основным в распространении коронавируса Covid-19.
12 мая результаты исследований доказали связь неврологических симптомов, связанных с COVID-19, с повышением смертности в 6 раз.