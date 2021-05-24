Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)

Журналисты узнали, откуда появилась та самая "труба Медведчука", которую после заседания СНБО 19 февраля было поручено вернуть в государственную собственность, а также, кто помог ей попасть в руки частных лиц.

Об этом рассказывается в материале BIHUS-info.

"Мы продолжили исследовать "прослушку Медведчука" и наткнулись на трубу. Ту самую, из-за которой СНБО наложили санкции на Медведчука. В своих разговорах кум Путина не только обсуждал план "как не дать Украине национализировать трубу", а и рассказывал, как некоторый "главный" поможет решить все вопросы в судах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Медведчуку, отправив того под круглосуточный домашний арест.

Ранее "Телеграф" в деталях рассказывал, в чем именно украинские спецслужбы подозревают Медведчука.