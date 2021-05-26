Белорусам не понять: лучшие мемы и шутки об авиационной блокаде Минска

После отмены Украиной авиасообщения с Беларусью и запрета на полеты над ее территорией в сети появилось множество шуток по данной теме.

В Твиттере "Մιtαuskαs" показали карту стран, которые так же как и Украина прекратили авиасообщение с Беларусью.

"Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Северная Корея", — написали в группе.

Страны, прекратившие полёты над Беларусью и закрывшие с ней авиасообщение. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Северная Корея pic.twitter.com/YCP4SLwfhP — Մιtαuskαs (@A_Vit_) May 25, 2021

"Белорусам не понять", — прокомментировали фото летящего самолета в Телеграм-канале МДК.

"Походу теперь над Беларусью будет летать только кукуха папы", — пошутил пользователь Твиттера,

Походу теперь над Беларусью будет летать только кукуха папы. — Грустный Коленька (@sadmikalai) May 24, 2021

"Ряд российских и казахская авиакомпании отказались летать над Беларусью. Причины не комментируют, но и так понятно: никто не хотел рисковать. Потому что Лукашенко сошел с ума. Следующий шаг - начнет сбивать гражданские самолеты с "врагами режима". А их все больше и больше!", — написал экс-депутат Госудмы РФ Геннадий Гудков.

Ряд российских и казахская авиакомпании отказались летать над Беларусью. Причины не комментируют, но и так понятно: никто не хотел рисковать. Потому что Лукашенко сошел с ума. Следующий шаг - начнет сбивать гражданские самолеты с «врагами режима». А их все больше и больше! — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 24, 2021

Политик Николай Ляскин также высказался касательно закрытия полетов над Беларусью.

"Скоро будут указывать при покупке билетов на самолёт пролетает ли рейс над Беларусью или Россией", — написал он.

Скоро будут указывать при покупке билетов на самолёт пролетает ли рейс над Беларусью или Россией. — Николай Ляскин (@nlyaskin) May 23, 2021

В Твиттере группы "Чай з варэннем" также не оставили без внимания отмену полетов над Беларусью и поделились шуткой по данному поводу.

Украина тоже закрывает авиасообщение с Беларусью pic.twitter.com/jQZNFMHCY0 — Чай з варэннем (@belteanews) May 24, 2021

Напомним, что 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair в Минске, чтобы задержать экс-главреда ТГ-канала "NEXTA" Романа Протасевича. После данного инцидента ряд мировых авиакомпании начали облетать страну стороной.