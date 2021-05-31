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Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)

Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Журналисты раскрыли новые детали о переговорах председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с т.н. "республиками" на оккупированном Донбассе. 

Об этом идет речь в новом материале BIHUS-info, которые смогли получить доступ к "пленкам Медведчука". 

"С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры", - говорится в подписи к видео. 

Ранее журналисты разузнали каким образом часть нефтепровода "Самара - Западное направление", который связывают с Медведчуком, вышла из-под управления государства и попала в частные руки. 

Как сообщалось, 13 мая, суд в Киеве избрал меру пресечения Медведчуку, отправив того под круглосуточный домашний арест.

Его обвиняют в нанесении вреда экономической безопасности Украины, передаче секретных данных о ВСУ России и разработке антиукраинского проекта "Луч". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Уголь, Виктор Медведчук, ОРДЛО.
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