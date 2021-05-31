Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)

Журналисты раскрыли новые детали о переговорах председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с т.н. "республиками" на оккупированном Донбассе.
Об этом идет речь в новом материале BIHUS-info, которые смогли получить доступ к "пленкам Медведчука".
"С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры", - говорится в подписи к видео.
Ранее журналисты разузнали каким образом часть нефтепровода "Самара - Западное направление", который связывают с Медведчуком, вышла из-под управления государства и попала в частные руки.
Как сообщалось, 13 мая, суд в Киеве избрал меру пресечения Медведчуку, отправив того под круглосуточный домашний арест.
Его обвиняют в нанесении вреда экономической безопасности Украины, передаче секретных данных о ВСУ России и разработке антиукраинского проекта "Луч".