"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)

Возможный организатор скандальной съемки в Дубае Виталий Гречин выставил на аукцион ранее неизвестное видео с девушками, участвовавшими в обнаженной фотосессии на балконе отеля в ОАЭ.

Об этом сообщает Daily Star.

Он решил продать права на 26-секундный видеоролик "тому, кто больше заплатит".

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", — говорится в подписи на сайте аукциона.

Как сообщалось, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было.