Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
Раскол оппозиции и сигнал для ЕС: зачем Лукашенко понадобилось "интервью" Протасевича
Раскол оппозиции и сигнал для ЕС: зачем Лукашенко понадобилось "интервью" Протасевича
Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара
Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара
"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"
"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"

"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)

"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
17:01 Сегодня Телеграф фото: Daily Star

Возможный организатор скандальной съемки в Дубае Виталий Гречин выставил на аукцион ранее неизвестное видео с девушками, участвовавшими в обнаженной фотосессии на балконе отеля в ОАЭ.

Об этом сообщает Daily Star.

Он решил продать права на 26-секундный видеоролик "тому, кто больше заплатит".

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", — говорится в подписи на сайте аукциона.

Как сообщалось, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 347

Все по теме:

ОАЭ, Дубай, Скандалы, Фотосессии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть
02 У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцирь"
03 Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине
04 Вернувшийся в Украину экс-нардеп Левченко оскорбил журналиста (фото)
05 В Украину вернулся беглый экс-регионал, помогавший зачитывать террористу Губареву свой "ультиматум"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Париже задержали российскую теннисистку: в чем ее подозревают
В Париже задержали российскую теннисистку: в чем ее подозревают
&quot;Утонувшие&quot; дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе
"Утонувшие" дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе
В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)
В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)
Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)
Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь