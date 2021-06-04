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Убийство Даши Лукьяненко: суд "сжалился" над Тарасовым

Убийство Даши Лукьяненко: суд "сжалился" над Тарасовым
17:39 Сегодня Телеграф

Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор жителю Ивановки Одесской области Николаю Тарасову, приговоренному к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Судьи не стали увеличивать ему срок заключения до пожизненного.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд принял постановление об отказе в удовлетворении поданных апелляций - приговор Раздельнянского райсуда от 21 января 2021 оставлено без изменений", - сказали в апелляционном суде.

Напоминаем, 11-летняя Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт. Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов. 

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО без права на внесение залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. 22 ноября обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на заседании суда, где Тарасова отказался защищать адвокат, он заявлял, что не убивал ребенка и начал резать себе горло прямо в суде.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Убийства, Суды, Николай Тарасов, Даша Лукьяненко.
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