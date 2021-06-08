Заболеваемость резко подскочила после выходных: сводка COVID-19 на 8 июня в Украине

В украинских центрах тестирования за 24 часа зарегистрировали 1602 человека с COVID-19.

Об этом 8 июня сообщили в отчете Минздрава.

В сравнении с данными за 7 июня в стране резко выросло суточное число заболевших.

Согласно статистике:

в больницы попали 483 человека,

вылечили 6751 украинцев,

скончались 118 граждан,

сдали ковид-тест 57556 пациентов.

С начала пандемии в Украине заразились 2,21 млн людей, выздоровели только 2,10 млн человек, а умерли 51,3 тысячи пациентов.

Больше всего болеющих:

в Киеве 700 человек,

в Запорожской области 92 жителя заразились,

79 людей на Киевщине подхватили "корону",

73 гражданина в Донецкой области получили позитивный ковид-тест,

на Харьковщине 66 жителей заболели COVID.

Напомним, что эксперт рассказал "Телеграфу", почему украинцам не стоит рассчитывать на создание отечественной вакцины от коронавируса.