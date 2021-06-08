Заболеваемость резко подскочила после выходных: сводка COVID-19 на 8 июня в Украине

В украинских центрах тестирования за 24 часа зарегистрировали 1602 человека с COVID-19.
Об этом 8 июня сообщили в отчете Минздрава.
В сравнении с данными за 7 июня в стране резко выросло суточное число заболевших.
Согласно статистике:
С начала пандемии в Украине заразились 2,21 млн людей, выздоровели только 2,10 млн человек, а умерли 51,3 тысячи пациентов.
Больше всего болеющих:
Напомним, что эксперт рассказал "Телеграфу", почему украинцам не стоит рассчитывать на создание отечественной вакцины от коронавируса.