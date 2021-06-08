Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком
Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Заболеваемость резко подскочила после выходных: сводка COVID-19 на 8 июня в Украине

Заболеваемость резко подскочила после выходных: сводка COVID-19 на 8 июня в Украине
08:28 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за 24 часа зарегистрировали 1602 человека с COVID-19.

Об этом 8 июня сообщили в отчете Минздрава.

В сравнении с данными за 7 июня в стране резко выросло суточное число заболевших.

Согласно статистике:

  • в больницы попали 483 человека,
  • вылечили 6751 украинцев,
  • скончались 118 граждан,
  • сдали ковид-тест 57556 пациентов. 

С начала пандемии в Украине заразились 2,21 млн людей, выздоровели только 2,10 млн человек, а умерли 51,3 тысячи пациентов. 

В Украине смягчили ограничения по карантину - ресторанам разрешили работать круглосуточно

Больше всего болеющих:

  • в Киеве 700 человек, 
  • в Запорожской области 92 жителя заразились,
  • 79 людей на Киевщине подхватили "корону",
  • 73 гражданина в Донецкой области получили позитивный ковид-тест,
  • на Харьковщине 66 жителей заболели COVID.

Напомним, что эксперт рассказал "Телеграфу", почему украинцам не стоит рассчитывать на создание отечественной вакцины от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
03 "Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
04 Ждем видео с извинениями: жительница Чугуева оскорбила украинских военных
05 Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без обсуждения &quot;Северного потока-2&quot; не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
Без обсуждения "Северного потока-2" не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
&quot;Не нужно выставлять меня в дурном свете&quot;: оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
"Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь